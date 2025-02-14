ضعف المياه بمدينتى طوخ وقها وعدد من القرى الأحد لمدة 5 ساعات.. تعرف على السبب

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ضعف المياه ببعض المناطق بمركز ومدينة طوخ، الأحد المقبل، الموافق 16 / 2 / 2025، لمدة 5 ساعات، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن ضعف المياه، جاء بسبب أعمال تغيير محبس قطر 400 مم على خط مياه العبادلة الرئيسى، مما يترتب عليه ضعف المياه على عدد من المناطق.

وكشفت الشركة، خريطة المناطق المتضررة من ضعف المياه بالمركز والمدينة، وهي "مدينة طوخ - مدينة قها - قرى وحدة مشتهر - قرى وحدة الدير - قرى وحدة أجهور الكبرى - قرى وحدة ميت كنانة - قرى وحدة كفر منصور - قرى وحدة ترسا"، كما ناشدت المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه قبل فترة الانقطاع.