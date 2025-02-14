صلاة القداس لوكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس الراحل بكوم أمبو

أسوان- صلاح المسن

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ماهر هاشم لحضور صلاة القداس للقمص أرسانيوس كيرلس جرجس وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بكوم أمبو وشيخ كهنة إيبارشية أسوان والذى وافته المنية أمس وذلك بكنيسة أمير الشهداء مارجرجس .

وقدم محافظ أسوان خالص تعازيه لأسرة الفقيد بعد خدمة باذلة لأكثر من 46 عاماً مملؤة بالمحبة ، وأيضاً لنيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، ولقساوسة وكهنة كاتدرائية وكنائس الأقباط الأرثوذكس وشعب الكنيسة .

وأكد محافظ أسوان، على روح الإخاء والتعاون بين أبناء أسوان من المسلمين والأقباط مما يعكس عمق العلاقات والروابط وأواصر الود بإعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم .