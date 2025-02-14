جمعة مباركة.. شاهد أروع مقارئ القرآن الكريم ودعاء النصف من شعبان بمساجد البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهد اليوم الجمعة عدد من مساجد محافظة البحيرة تنظيم فاعليات مميزة لمقارئ القرأن الكريم وحلقات الذكر النبوى الشريف.

ويأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه.

عدسة اليوم السابع رصدت فعاليات مقرأة الجمهور من مسجد العارف بالله سيدى عمر الافلاقى بمدينة دمنهور بالبحيرة.

وفى هذا السياق وجه الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف العلماء والدعاة والخطباء والعاملين جميعا في وزارة الأوقاف لتقديم العلم النافع المنير، حتى نجتاز بالوطن كل تحدياته، وتكون المساجد والمنابر وبيوت الله تعالى مصدر إشعاع ونور كما هو دورها العظيم

وأكد وزير الاوقاف على مواصلة العمل وبذل أقصى الجهد في تطوير العمل الدعوي وتطوير وتأهيل الأئمة والواعظات، وإعداد برامج دعوية خاصة بالشباب تراعي احتياجاتهم واهتماماتهم وتستجيب لتساؤلاتهم، وتحسين وحسن إدارة أموال الوقف، والتعاون مع كافة المؤسسات الدينية.

وجدد وزير الأوقاف تأكيده على مواجهة التحديات التي يمر بها العمل الدعوي، والاستفادة من طاقات الدعاة بشكل صحيح، وأن نضع في الاعتبار القضايا التي تشغل المجتمع، وننشر القيم الدينية الصحيحة والأخلاق النبوية المحمدية العظيمة.