تعرف على دليل مكتبات سوهاج العامة وأماكنها المختلفة.. انفوجراف

سوهاج محمود مقبول

مكتبات سوهاج العامة تعد من أهم المؤسسات الثقافية والتعليمية فى محافظة سوهاج، حيث تقدم خدماتها للطلاب والباحثين وعامة المواطنين. تهدف هذه المكتبات إلى نشر الثقافة والمعرفة، وتنمية الفكر والإبداع، من خلال توفير مصادر المعلومات فى مجالات متعددة مثل الأدب، العلوم، التاريخ، الفنون، وغيرها كما تساهم المكتبات فى تعزيز القراءة والاطلاع، وتطوير المهارات الأكاديمية والفكرية للأفراد.

تعتبر المكتبات العامة فى سوهاج نقطة التقاء للمجتمع، حيث تتيح الفرصة لجميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن أعمارهم أو مستوياتهم التعليمية، للاستفادة من الكتب والدوريات والمراجع العلمية. كما تُسهم المكتبات فى دعم الأنشطة الثقافية والتوعوية مثل الندوات والمحاضرات وورش العمل التى تساعد فى تنمية الوعى الثقافى والمجتمعي.

إن أهمية مكتبات سوهاج العامة تكمن فى دورها الحيوى فى تحقيق العدالة الثقافية، وذلك من خلال توفير الموارد المعرفية للجميع دون تفرقة، مما يساهم فى رفع مستوى الوعى والتعليم فى المحافظة.

اليوم السابع يقدم للقارئ دليل مكتبات سوهاج العامة تعرف عليه من خلال الانفوجراف التالى:

1 - مكتبة أم دومة الثقافية ومكتبة الطفل

نبذه عن المكتبة: تعتبر مكتبة عامة تابعة لوزارة الثقافة – بيت الثقافة بطما مديرية بسوهاج

العنوان: الوحدة المحلية بقرية أم دومة - طما – سوهاج

2 - مكتبة الاستاد الرياضى بسوهاج

نبذه عن المكتبة: تعتبر مكتبة عامة تابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج

العنوان: مدينة ناصر / سوهاج

التليفون: 4601035/093

3 - مكتبة الطفل والشباب بجرجا

نبذه عن المكتبة: تعتبر مكتبة عامة تابعة لوزارة الثقافة – بيت الثقافة – مديرية الثقافة بسوهاج

العنوان: الحى القبلى أمام مركز شباب الحى القبلى بجرجا

4 - مكتبة المعهد الفنى الصناعى

نبذه عن المكتبة: تعتبر المكتبة أكاديمية تابعة لوزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى

العنوان: سوهاج / حى الكوثر

التليفون: 2327234/093

5 - مكتبة بيت الثقافة بساقلتة

نبذه عن المكتبة: تعتبر مكتبة عامة تابعة لوزارة الثقافة – الهيئة العامة لقصور الثقافة بسوهاج

العنوان: شارع الجلاء - ساقلتة - سوهاج

6 - مكتبة بيت ثقافة أخميم

نبذه عن المكتبة: تعتبر مكتبة عامة تابعة لوزارة الثقافة – الهيئة العامة لقصور الثقافة بسوهاج

العنوان: أخميم

7 - مكتبة بيت ثقافة البلينا

نبذه عن المكتبة: تعتبر مكتبة عامة تابعة لوزارة الثقافة – إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافى – فرع سوهاج

العنوان: شارع ديوان الرى - البلينا - سوهاج

8 - مكتبة بيت ثقافة العسيرات

نبذه عن المكتبة: تعتبر مكتبة عامة تابعة لوزارة الثقافة – الهيئة العامة لقصور الثقافة بسوهاج

العنوان: العسيرات - أولاد حمزة - المنشاة - سوهاج



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