الشباب والرياضة بالدقهلية تختتم الموسم الثامن من البرنامج التدريبي "سفراء ضد الفساد"

الدقهلية - سارة الباز

اختتمت الإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية فعاليات البرنامج التدريبي"سفراء ضد الفساد" فى موسمه الثامن واليوم الخامس والأخير بورش عمل تدريبية بمركز شباب الدراكسة التابع لإدارة شباب منية النصر لـ 30 طليع وطليعة من إدارات شباب "منية النصر- أجا- بنى عبيد- المطرية".

جدير بالذكر أن برنامج "سفراء ضد ألفساد" نظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء "الإدارة العامة للبرامج والأنشطة" بالتعأون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

جرى تنفيذ فعاليات البرنامج بحضور محمد سعد، مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، وميادة سويلم، متابع البرنامج، وأدار ورش عمل اليوم الخامس، محمد مصطفى، ومديحة محمد، المدربين، الذين تم ترشيحهم من قبل الإدارة المركزية لتنمية النشء لإدارة ورش عمل البرنامج التدريبي.

وفى سياق متصل دارت ورش العمل حول الأمن السيبراني، وطرق اختراق الأجهزة، وطرق مكافحة هذا الاختراق، وعرض الطلائع لمسرحية تعرض حول طرق اختراق أجهزة المحمول سواء عن طريق روابط هكر أو اتصالات من مجهول إلى آخره.

وورشة عمل حول المسئولية عامة سواء المسئولية العامة فى حماية الممتلكات العامة، والحفاظ عليها، أو مسئولية الشخصية عن تصرفاته، ونفذت ورشة أخرى حول أثر العنف على المجتمع.



يأتى التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشبابوالرياضة بالدقهلية، وطارق دهب، وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، وهالة عثمان، مدير الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، وتحت إشراف هانى الرفاعي، مدير إدارة المسابقات بالإدارة المركزية لتنمية النشء، ومحمد سعد، مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، وولاء طه، مدير عام إدارة شباب منية النصر، وميادة سويلم، مشرف المشروع بالمديرية، ومنى عبد العزيز، رئيس قسم تنمية النشء بمنية النصر.



