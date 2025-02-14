السعودية ترحب باستضافة القمة الأمريكية الروسية

إيمان حنا

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بعقد القمة الروسية الأمريكية في السعودية، مؤكدة استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا والتي بدأت منذ اندلاع الأزمة، حيث أبدى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، خلال اتصاله في 3 مارس عام 2022 بكل من الرئيس بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد المملكة لبذل مساعيها للوصول إلى حل سياسي للأزمة. وفق "واس".

كما رحبت المملكة بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، التى جرت فى 12 فبراير الحالي،وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمعهما في المملكة.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا ستعقد اجتماعًا على مستوى مسؤولين رفيعي المستوى في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

وقال ترامب: "غدا سيكون هناك اجتماع في ميونيخ، والأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع في السعودية، ليس معي أو مع الرئيس بوتين، ولكن مع كبار المسؤولين. وأوكرانيا ستشارك أيضا في هذا الاجتماع".

وأشار ترامب إلى أنه يتوقع لقاءً مع نظيره الروسي في السعودية، دون تحديد تواريخ محددة، وقال: "سنرى إذا كنا سنتمكن من إنهاء هذه الحرب. إنها حرب مروعة.. حرب قاسية ودموية نريد إنهاءها".

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلن أيضا أن ممثلين رفيعي المستوى من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا سيلتقون في مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي سيعقد من 14 إلى 16 فبراير الجاري.

الجدير ذكره أنه في صيف 2024 حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شروطا لتسوية الوضع في أوكرانيا، ضمنها انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق دونباس ونوفوروسيا، وتخلي كييف عن طموحاتها للانضمام إلى حلف "الناتو"، كما أشار بوتين إلى ضرورة ضمان حقوق وحريات ومصالح الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل.