الأقصر تحث المواطنين على سرعة تقنين أوضاعهم وتحصيل حق الدولة

الأقصر – أحمد مرعى

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، العاملين بمنظومة التقنين، لحث المواطنين على سرعة تقنين أوضاعهم وتحصيل حق الدولة والتيسير على المواطنين فى القرى، حيث جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف التقنين بالمحافظة، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر واللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ورؤساء القرى.

كما أثنى محافظ الأقصر، على أداء العاملين فى المنظومة بكافة قرى المحافظة وحثهم على المزيد من العمل، وناقش مع مسؤولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان، وأطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017.

ويعقد محافظ الأقصر اجتماعات دورية لمتابعة سير أعمال ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وأعمال استرداد الأراضى، بحضور المشرف على أعمال منظومة التقنين ومديري منظومة التقنين وأملاك الدولة والشؤون القانونية والشؤون المالية والإدارية، ومدير مكتب بروتوكول أملاك الدولة ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسؤول التقنين ومديرى أملاك الدولة بالمراكز والمدن.

ومن جانبه أكد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والشؤون القانونية والايرادات والتحصيل بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كل التعديات علي أراضي أملاك الدولة .

وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كل الإجراءات القانونية مع المخالفين، وحضر الاجتماع كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيرى سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ورؤساء القرى والوحدات المحلية، والمشرف العام على منظومة التقنين وأملاك الدولة، والشؤون القانونية، والإيرادات والتحصيل، والشؤون المالية والإدارية والمنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.