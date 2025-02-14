أمين "التعاون الخليجى": على المجتمع الدولى تكثيف الجهود لتحقيق الأمن والسلم الدوليين

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن المنطقة والعالم يشهدان تطورات أثرت بشكل كبير، على الأمن والاستقرار؛ مما يستوجب على المجتمع الدولي تكثيف الجهود لمناقشة القضايا الأمنية والعمل الجاد لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.



جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ 61، في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمشاركة عددٍ من قادة ورؤساء الدول، ووزراء الدفاع والخارجية، وكبار المسؤولين الحكوميين، والخبراء، وقادة القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم.



وقال أمين "التعاون الخليجي" - حسبما أذاعت وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن دول مجلس التعاون تسعى - دائمًا - إلى بذل الجهود لتحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي، معتبرا أن "مصداقيتها" عززت دورها كوسيط موثوق في العديد من الملفات والقضايا العالمية.