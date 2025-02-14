أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزيرة التضامن: نستهدف التمكين الاقتصادى للأسر المصرية

رئيس جامعة الأزهر السابق: الإسلام دين الفطرة وأمته أمة وسطا

تعاون بين الصحة والشباب والرياضة لسرعة إنقاذ المعرضين للإصابة بتوقف عضلة القلب

وزيرة التضامن تحتضن أبناء العارضين بمعرض ديارنا فى القاهرة

بدء احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية

وزارة التعليم تقدم فيلما تسجيليا عن مركز ريادة لتمكين ذوى الاحتياجات.. فيديو

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية بالقاهرة

وزير التعليم ونظيره الإيطالى يتفقدان "مركز ريادة لتمكين ذوى الاحتياجات"

الزراعة تشارك فى معارض أهلا رمضان بمدينة نصر وتخفيضات تتجاوز الـ30%