اليوم السابع
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الجمعة، 14 فبراير 2025 12:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان

الجمعة، 14 فبراير 2025 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 
 
 

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