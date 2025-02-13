8 معلومات عن اتهام سعد الصغير بحيازة مخدرات قبل استئنافه على سجنه 3 سنوات

كتب إيهاب المهندس

تنظر اليوم محكمة جنايات مستأنف، الاستئناف المقدم من دفاع المطرب سعد الصغير، على حكم سجنه 3 سنوات فى واقعة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى فى المطار.

والمعلومات كالتالى:

- ضبط مواد مخدرة بحوزة المطرب أثناء عوده من الخارج بمطار القاهرة.

- المواد المضبوطة عبارة عن 9 عبوات لسجائر إلكترونية تحتوى زيوت المواد المخدرة.

- تقرير المعمل الكيماوى أكد أن إيجابية عينة المواد المضبوطة مع المتهم، وتبين احتوائها على الحشيش.

- أحيل سعد الصغير أمام جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية.

- أكد المطرب أنه لا يعرف شيء عن المواد المضبوطة بحوزته، واعتقد أنها عبوات لسجائر إلكترونية.

- اعترف أمام المحكمة انه يتناول الترامادول بناء على توصيات الطبيب.

- صدر مع حكم السجن3 سنوات غرامة 30 ألف جنيه.

- فى حالة تأييد الحكم من محكمة جنايات مستأنف سيكون أمام المتهم فرصة للطعن على الحكم أمام النقض.

كانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدولى، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوى سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.