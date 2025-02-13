وكيل تعليم الأقصر يتفقد المدارس فى إدارة البياضية التعليمية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الخميس، العمل في إدارة البياضية التعليمية في أول أسبوع الفصل الدراسي الثانى، وذلك في ظل استمرار الجولات الميدانية لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية، حيث تفقد الدراسة داخل مدرسة نجع الشيخ بإدارة البياضية، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، خلال الزيارة بالتطبيق الواعي للائحة التحفيز والانضباط المدرسي، الأمر الذي من شأنه تحقيق الاستقرار الكامل بالبيئة التعليمية، إذ أن كل فرد داخل المدرسة ابتداءً بالمدير، مروراً بالمعلمين، وانتهاءً بالطلاب والتلاميذ كلٌ قد عرف حقه وواجبه.

كما عقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم، لقاء مع رؤساء أقسام المباني بالإدارات لمناقشة التحديات والعقبات التي تواجههم، وبحث سبل الارتقاء داخل القسم، وذلك بحضور محمد علي رئيس قسم المباني بالمديرية، ووليد حمدي بإدارة الموازنة.

فيما استقبل الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بديوان المديرية وفداً من وزارة التربية والتعليم كلاً من أحمد موسى مدير عام إدارة الاتحادات الطلابية، ونصرة ماجد مدير عام الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتأتى الزيارة بهدف تحكيم مسابقة دورى المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية للمراحل الثلاثة، واللقاء المهني للتربية الاجتماعية، كما يشار إلى أن إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة ورائد عام اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، هى المشرف العام على جميع الأنشطة الطلابية، وحضر اللقاء مدير عام الشئون التنفيذية هشام عبد الستار، موجه عام التربية الاجتماعية رفاعي سيد أحمد، ومدير إدارة الأمن إبراهيم الجمل.



متابعة العمل فى المدارس في إدارة البياضية التعليمية