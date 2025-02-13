وزير الخارجية يلتقى مع أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا فى باريس

كتب أحمد جمعة

فى لقاء جانبى، التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع السيدة "أنالينا بيربوك"، وزيرة خارجية ألمانيا، اليوم الخميس، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزارى حول سوريا المنعقد فى باريس.



أشاد الوزير عبد العاطى بما وصلت إليه العلاقات المصرية الألمانية من مستويات متميزة فى مختلف المجالات، منوهًا إلى أن ألمانيا تُعد أحد أكبر شركاء مصر فى المجالين الاقتصادى والتنموى، حيث تتواجد كبرى الشركات الألمانية فى مصر فى تنفيذ المشروعات القومية، مؤكدًا على الأهمية التى توليها مصر لتعزيز علاقتها الاقتصادية والتنموية، وضرورة تشجيع مزيد من الاستثمارات الألمانية، ولاسيما فى قطاعات الطاقة والنقل والتحول الأخضر. كما أعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع لدعم ألمانيا لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى للحصول على الشريحة الثانية من حزمة الدعم الاقتصادى فى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو.



كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر فى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة بكافة بنوده ومراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، مشددًا على أهمية البدء فى عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار وبوجود الفلسطينيين على أرضهم.