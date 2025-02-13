وزارة الصحة توضح طريقة الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، بهدف توفير الخدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، أن الحصول على العلاج على نفقة الدولة يتطلب توجه المريض إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، ثم تحرير "تقرير اللجنة الثلاثية"، وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مرفقة بصورة البطاقة الشخصية، تقرير اللجنة الثلاثية، والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون أى أعباء مالية على المريض.

وأشار زيدان إلى أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيًا من المركز الرئيسى للمجالس الطبية المتخصصة، وبعد إصدار القرار، يتم إخطار المريض عبر رسالة نصية على هاتفه المحمول ليتمكن من التوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة، موضحًا أن المرضى المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى غير مشمولين ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف أنه يمكن الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة من خلال الرابط التالى، باستخدام الرقم القومي..اضغط هنــأ