مياه سوهاج: الاستعداد المبكر لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال شهر رمضان

سوهاج عمرو خلف

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماعا موسعا ضم مساعدى ونواب رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات والمناطق ومستشارى الشركة والمديرى العموم لمناقشة وعرض موقف استعدادات الشركة لاستقبال شهر رمضان.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يستمر عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن على مدار 24 ساعة وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة وكذلك استعداد تام لفرق الصيانة والشبكات والمناوبات وتجهيز فرق طوارئ من الحملة الميكانيكية والشفاطات والمعدات وتم التأكد من حسن استعدادها لتنفيذ أى مهمة قد تحدث خلال شهر رمضان.

وأكد رئيس مياه سوهاج أن محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى حظيت باهتمام كبير خلال الفترة الماضية لتامين وصول كوب مياه نقى ونظيف للمواطنين ومطابق للمواصفات القياسية لجودة المياه وكذلك زيادة الضغوط ووصول المياه بالأدوار العليا وأنه تم مراجعة خطط تطبيق برامج الصيانة والتشغيل القياسى والالتزام بالتشغيل على مدار 24 ساعة مع تطبيق تعليمات ترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من جاهزية كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ.

كما تناول الاجتماع مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وخطط الإحلال والتجديد وخطة توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى داخل الحيز العمرانى الحالى ونسب التنفيذ لكل المشروعات ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية للانتهاء منها.