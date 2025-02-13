مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13-2-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 13-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:10 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 م

موعد صلاة العصر 17: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 6:59 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:15 صموعد صلاة الظهر 12:14 مموعد صلاة العصر 3:21 مموعد صلاة المغرب 5:44 مموعد صلاة العشاء 7:04 موقت صلاة الفجر 5:06 صموعد صلاة الظهر 12:05 مموعد صلاة العصر 3:13 مموعد صلاة المغرب 5:37 مموعد صلاة العشاء 6:55 م

وقت صلاة الفجر 4:57 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:08 م

وقت صلاة المغرب 5:33 م

وقت صلاة العشاء 6:48 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:02 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 16: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 6:56 م