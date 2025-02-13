مفتى الديار المصرية: قضية بناء الوعى الصحيح يتطلب تكاتف كافة جميع المؤسسات

المنوفية - محمد فتحى

استقبل صباح اليوم الدكتور احمد القاصد رئيس جامعة المنوفية واللواء ابراهيم أبوليمون محافظ المنوفية فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية ورئيس الامانة العامة لدور وهيئات الافتاء بالعالم بديوان عام المحافظة وإدارة الجامعة وذلك قبيل انطلاق الندوة التوعوية ضمن المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إكرامي جمال أمين عام الجامعة.

رحب الدكتور أحمد القاصد بفضيلة المفتي في رحاب جامعة المنوفية معربا عن سعادته بزيارة فضيلة الدكتور نظير عياد وأن تكون جامعة المنوفية من أولى الجامعات التى يزورها فضيلة المفتى لإلقاء ندوة توعوية لطلاب وأبناء محافظة المنوفية ليتزودوا بعلمه وقيمه الدينية والإنسانية والأخلاقية مقدماً التهنئة لفضيلته بمناسبة توليه منصب الجديد بدار الإفتاء المصرية متمنياً له السداد والتوفيق فيما يقدمه لوطننا الحبيب مصر.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الحيوي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية من البحث الفقهي في كل بلدان العالم الإسلامي؛ وما تقوم به من دور تاريخي وحضاري من خلال وصل المسلمين بأصول دينهم وتوضيح معالم الإسلام للعالم بأسره وإزالة ما التبس من أحوال دينهم ودنياهم في كل ما استجد على الحياة المعاصرة مؤكدا على حرص جامعة المنوفية على دعم أواصر التعاون المثمر بين الجامعة ودار الإفتاء المصرية.

كما رحب محافظ المنوفية بفضيلة مفتي الجمهورية ضيفاً كريماً علي أرض المحافظة ، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية والتي تعد من أعرق المؤسسات الدينية ، وذلك من خلال نشر الفتاوي المستنيرة بمنهج الأزهر الشريف ومواجهة الأفكار المتطرفة وخاصة في الآونة الأخيرة تحت ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مؤكداً أن قضية بناء الوعي الصحيح يتطلب تكاتف كافة جميع المؤسسات لبناء جيل متفهم لقضايا وطنه وقادر علي مواجهة التحديات ، مؤكداً علي التعاون الدائم والمستمر مع دار الإفتاء المصرية علي كافة الأصعدة للنهوض بوطننا الحبيب وتحقيق التنمية المستدامة .

ومن جانبه أعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن سعادته بهذا اللقاء وحفاوة الإستقبال ، وبالغ إمتنانه وتقديره لمحافظة المنوفية وجامعتها العريقة ، موجهاً التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم ، آملاً أن يعيده الله علينا جميعاً بالأمن والأمان والسلم والسلام علي الأمة العربية والإسلامية جمعاء ، كما ثمن فضيلة المفتي جهود محافظ المنوفية في تحقيق تنمية شاملة بكافة القطاعات الخدمية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لمحاور الجمهورية الجديدة ، موضحاً أن الهدف من المشاركة في الندوات هو تسليط الضوء والتأكيد علي أهمية بناء الوعي الصحيح وتطوير الذات بما يساهم في تقدم المجتمع وتطوره ورفعة شأن أفراده ، هذا وقد أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة كهدية تذكارية لمفتي الديار المصرية تقديراً لمجهوداته

ومن جانبه قدم الدكتور نظير عياد الشكر والتقدير لحفاوة الاستقبال معربا عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة المنوفية منارة العلم في قلب الدلتا.

و قد تناول اللقاء الحديث حول دار الإفتاء المصرية التى أصبحت جهة ذات الطبيعة الخاصة تحت مظلة وزارة العدل ولا يقتصر دورها على الإفتاء فقط بل أصبحت تقوم بدورها في التدريب والترجمة والابحاث الشرعية والتدقيق اللغوي والحساب الشرعى، والقاء الضوء على فروعها على مستوى الجمهورية ودورها المحلي و العالمي.



