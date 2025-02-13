مطار مرسى علم يستقبل اليوم 16 رحلة طيران دولية من بين 135 رحلة أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس 16 رحلة طيران دولية، معظمها أوروبية من بين 135 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 16 رحلة طيران بينها 3 رحلات من المطارات البولندية، ورحلة من إيطاليا، ورحلة من هولندا، 4 رحلات من المطارات الألمانية، 3 رحلات من التشيك، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من من النمسا، ورحلة داخلية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة، 135 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.