مسئول أردنى: ينبغى أن تسارع الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة

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أكد رئيس لجنة الإعلام بمجلس الأعيان الأردني محمد داودية، ضرورة العمل على تمكين الشعب الفلسطيني من العيش والصمود داخل قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن تسارع القمم العربية المقبلة إلى إنشاء صندوق دعم إعادة الإعمار في غزة.



وقال داودية ، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية ، إنه من الضروري أن تنشئ الأمة العربية صندوقًا لإعادة إعمار غزة، على غرار مشروع مارشال الذي أنشأه الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية لإنقاذ أوروبا من الخراب.



وانتقد دوديا أفكار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن تلك الأفكار تعكس جهلًا عميقًا بالواقع في المنطقة وبالحلول التي تحقق السلام والاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن شعوب وقادة المنطقة لا يمكنهم التعامل مع الأفكار التي تتناقض مع الشرعية الدولية والقانون.