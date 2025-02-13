محافظ كفر الشيخ يتفقد قطاع ربط طريق دسوق المزدوج الجديد بالطريق الفردى القديم

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، قطاع ربط طريق كفرالشيخ - دسوق المزدوج، بطريق كفرالشيخ - دسوق الفردي، موجهًا بسرعة تنفيذ الأعمال تلبية لاحتياجات المواطنين، لمواجهة التكدس المروري بمنطقة مصرف سالم، تقاطع طريق دسوق المزدوج الجديد بالطريق القديم، والربط بين تلك الطرق مع طريق كفرالشيخ- قلين، وطريق كفرالشيخ، سيدى سالم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس مجدى عامر، رئيس المنطقة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بقطاع كفرالشيخ والبحيرة، والمهندس كارم امام، مدير الإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة العامة للطرق والكباري بقطاع كفر الشيخ والبحيرة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم الإنتهاء إلى عمل حائط ساند رأسي من الدبش للبر الأيمن لمصرف سالم، وذلك لتعديل وضع المصرف الحالي، بحيث يتم إستغلال عرض نزع الملكية بالكامل، مع عمل اتجاهين للحركة المرورية، بواقع 6 حارات في الاتجاهين بطول 550 مترًا، لتحقيق السيولة المرورية، وكذا إنشاء 3 كباري سطحية على مصرف سالم، ومصرف تحويلة نمرة 8.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن ربط «طريق كفرالشيخ - دسوق المزدوج، بطريق كفرالشيخ - دسوق الفردى»، من أهم محاور التنمية بالمحافظة، ويعد مشروعًا حيويًا هامًا، يساعد في تحسين حركة المرور، من خلال ربط عددًا من المراكز بشكل مباشر، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



محافظ كفرالشيخ يتفقد قطاع ربط طريق دسوق المزدوج الجديد بالطريق الفردي القديم



محافظ كفرالشيخ يتفقد قطاع ربط طريق دسوق المزدوج الجديد