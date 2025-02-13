اليوم السابع
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الخميس، 13 فبراير 2025 05:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ دمياط: قرب الانتهاء من أعمال توصيل مرفق الكهرباء لنادى دمياط الرياضى برأس البر

الخميس، 13 فبراير 2025 04:48 م
محافظ دمياط: قرب الانتهاء من أعمال توصيل مرفق الكهرباء لنادى دمياط الرياضى برأس البر جانب من التوصيل
دمياط معتز الشربينى

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أعلن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عن قرب الانتهاء من أعمال توصيل مرفق الكهرباء، بنادى دمياط الرياضى بموقعه بمدينة رأس البر، إيذانا لشغيله الاسبوع القادم بإذن الله ، حيث لفت أنه تم تنفيذ توصيلات الصرف الصحي بالنادي خلال الفترة الماضية.

فيما وقد أشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أن وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتحمل كافة تكاليف توصيل المرافق إلى النادى ، حيث توجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير للنادى.

وفى صعيد متصل، ، أوضح "محافظ دمياط " إلى أن هناك تنسيق تام بين المحافظة والوزارة لإعداد خطة تتضمن آلية استغلال السور الخارجى لنادى دمياط الرياضي،  لعمل محال تجارية ، تعود عوائدها لصالح النادى ، بما يضمن استمرار قيام النادى بدوره، لأبناء دمياط واستعادة مكانته التى يستحقها بين أندية مصر.







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