محافظ دمياط: قرب الانتهاء من أعمال توصيل مرفق الكهرباء لنادى دمياط الرياضى برأس البر

دمياط معتز الشربينى

أعلن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عن قرب الانتهاء من أعمال توصيل مرفق الكهرباء، بنادى دمياط الرياضى بموقعه بمدينة رأس البر، إيذانا لشغيله الاسبوع القادم بإذن الله ، حيث لفت أنه تم تنفيذ توصيلات الصرف الصحي بالنادي خلال الفترة الماضية.

فيما وقد أشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أن وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتحمل كافة تكاليف توصيل المرافق إلى النادى ، حيث توجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير للنادى.

وفى صعيد متصل، ، أوضح "محافظ دمياط " إلى أن هناك تنسيق تام بين المحافظة والوزارة لإعداد خطة تتضمن آلية استغلال السور الخارجى لنادى دمياط الرياضي، لعمل محال تجارية ، تعود عوائدها لصالح النادى ، بما يضمن استمرار قيام النادى بدوره، لأبناء دمياط واستعادة مكانته التى يستحقها بين أندية مصر.