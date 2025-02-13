محافظ البحيرة تستقبل وفد شركة صينية لبحث آفاق التعاون الاستثمارى

البحيرة - ناصر جودة

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم السبت شيون جين فاى -المدير الإدارى والإقليمى لشركة "آيسن الدولية الصينية"، والوفد الصينى المرافق له، وذلك لبحث آفاق التعاون الاستثمارى بالمحافظة.

وقالت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تمثل بيئة استثمارية واعدة وجاذبة، بما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية متطورة، وأنها ترحب دائمًا بالتعاون مع الشركات العالمية بما يسهم فى تعزيز الاقتصاد المحلى وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الحالى للشركات الصينية بمحافظة البحيرة، خاصة فى مدينة كفر الدوار، سواء شركات قائمة بالفعل أو الشركات التى ما تزال قيد الإنشاء.

كما تم مناقشة الخطط المستقبلية للتوسع فى الاستثمار.

وأعربت محافظ البحيرة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع المستثمرين الصينيين، مؤكدةً على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لدعم الأنشطة الاستثمارية، وتذليل أى معوقات، فى إطار الجهود المستمرة للنهوض بالقطاع الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن مصنع الشركة الصينية فى كفر الدوار، يضم أكثر من 1500 عامل، ويعتمد على أحدث التقنيات العالمية فى عمليات الإنتاج، ما يجعله نموذجًا للتعاون المثمر بين الجانبين.