قتل ومماطلة وانتهاكات.. هذا ما أقدم عليه الاحتلال منذ اتفاق غزة (إنفوجراف)

خروقات وانتهاكات كبيرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تراوحت بين القتل والدمار، مرورًا بالحصار الذي لاحق الأحياء من الفلسطينيين جراء منع دخول المساعدات الإنسانية ناهيك عن دمار شامل بالبنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني في الوقت الذي تعنت فيه الاحتلال فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، حتى تمكنت مصر وقطر في يناير الماضي من إبرامه.

وأفادت منصات إعلامية مختلفة التوغل المتكرر لآليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال خارج محور فيلادلفيا، خاصة في مناطق مثل تل زعرب، دوار العودة، حى السلام، تل السلطان، والحى السعودى، وهدم 4 منازل خارج المنطقة العازلة.







