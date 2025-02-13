قافلة إغاثية من محافظة الإسماعيلية لصالح الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، انطلاق القافلة الإغاثية التي تطلقها المحافظة لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي ضمَّت 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لصالح الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، بمشاركة كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والكيانات العاملة بالمحافظة.

وتأتي المبادرة في إطار الدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت رعاية وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وشهد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، استكمال تجهيز الشاحنات والتي تضم المواد الغذائية والمياه والأغذية والبطاطين وقام بالمساعدة في تجهيزها عدد كبير من الشباب المتطوعين بالكشافة والهلال الأحمر المصري.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أن هذه المبادرة تأتي في إطار الواجب الإنساني والتضامن الأخوي مع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة من خلال تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة.

في سياق متصل، تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية استمرار أعمال المرحلة الثانية من مشروع شبكة تجفيف المياه الجوفية بمنطقة كيلو2 (قرية الحجاز)، وذلك لمعالجة مشكلة المياه الجوفية والسطحية بالمنطقة والقضاء عليها والتي تعد أحد المشكلات المزمنة في الكيلو 2.

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المديرية بدأت بأعمال المرحلة الثانية لشبكة التجفيف والتي تشمل المناطق الطرفية للمنطقة بجوار زراعات مركز البحوث وبجوار سور الجلاء؛ للتخلص من المياه المتسربة عن الزراعات، والتي تتسبب في تجمعات المياه بالمنطقة السكنية.

حيث تم الانتهاء من إنشاء البيارة الرئيسية وإنشاء خط طرد كما يتم حاليًا إنشاء الخطوط الداخلية.

وجدير بالذكر، قامت مديرية الطرق والنقل بإنهاء أعمال المرحلة الأولى وتم تشغيل الشبكة منذ عام تقريبًا، وشملت الأعمال حينها إنشاء خط فلترة المياه الجوفية وشبكة التجفيف بقرية الحجاز في مرحلته الأولى بطول 8 كيلومتر؛ للقضاء بشكل نهائي على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز، والاستفادة من تلك المياه في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، عن طريق الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد.