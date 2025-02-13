طقس اليوم.. تفاصيل حالة الجو وأهم الظواهر الجوية المتوقعة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 13-2-2025 ، تزامنا مع استمرار الأجواء الشتوية التى تتعرض لها البلاد هذه الأيام .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 13-2-2025 ، كما يلى :

طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

الطقس معتدل الحرارة على شمال الصعيد.

طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.

نشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء .

البحر الأحمر معتدل لمضطرب : ارتفاع الأمواج (2) : (3) متر.

البحر المتوسط : معتدل لمضطرب وارتفاع الأمواج (2: 2.5) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.