شروط مسابقة ابدع وابتكر لطلاب المدارس والجوائز المالية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مسابقة إبدع وابتكر لجميع طلاب الحلقة الإعدادية، على مستوى الجمهورية لعام 2024/2025 لتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لطلاب الحلقة الإعدادية وتطبيق ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم لخدمة المواد الدراسية الأخرى التي درسها طلاب الحلقة الإعدادية أو البيئة المحيطة والمجتمع الذي يعيش فيه الطالب.

وحددت الوزارة شروط المسابقة والتحكيم وتحديد الأعمال الفائزة:

- يمكن للطالب التقدم بعمل واحد فقط بالمسابقة عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال عمل يضم مجموعة من الطلاب بشرط ألا يزيد عدد المجموعة المشاركة عن أربعة طلاب.

- يستخدم في هذا العمل برنامج أو أكثر أو لغة برمجة مما تعلمه الطالب في الحلقة الإعدادية والسنوات السابقة بمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ويمكنه استخدام برامج أو لغات أخرى بالإضافة لما درسه.

- يقدم العمل من قبل الطالب على البريد الإلكتروني الخاص بمعلم المادة، على أن يتضمن ملف نصي يوضح فيه كيفية التحميل والتشغيل للعمل المقدم، وتوضيح البرامج واللغات البرمجية المستخدمة في العمل.

- الأعمال المقدمة من المديريات التعليمية للإدارة لا يتم استردادها وتحفظ بمكتبة الإدارة.

- الأعمال الفائزة تؤول ملكيتها الفكرية لوزارة التربية والتعليم.

- ملء استمارة التقدم للمسابقة.

- الأعمال المقدمة للاشتراك في المسابقة يشترط عدم تقديمها في مسابقات أخري.

- يُرسل المعلمون أعمال الطلاب إلى موجه عام مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالمديرية التعليمية على البريد الإلكتروني.

- تشكل لجنة بكل مديرية تعليمية لفحص الأعمال المقدمة للمسابقة، مكونة على الأقل من ثلاثة أعضاء، على أن تضم موجه عام مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات موجه أو معلم المادة الدراسية للعمل المقدم وذلك في حالة تناول العمل لمادة دراسية أخرى، ومن تراه اللجنة.

- يتم اختيار أفضل مشروع مقدم فقط على مستوى كل مديرية تعليمية وذلك في ضوء معايير التقييم والحكم على الأعمال المقدمة للمسابقة" والمرفقة.

- يُرسل أفضل مشروع مقدم فقط من كل مديرية تعليمية، موضح فيه البيانات الكاملة عن الطالب أو مجموعة الطلاب المشتركة في العمل بحد أقصى أربعة طلاب)، واسم معلم وموجه العام لمادة الكمبيوتر إلى إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمي ، وذلك في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 8 مارس، W.elmenzalawy@dpt.moe.edu.eg على البريد الإلكتروني.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جوائز المسابقة كالتالى:

- الجائزة الأولي : 5000 جنيه تخصص للفائز الأول.

- الجائزة الثانية :4500 جنيه للفائز الثاني.

- الجائزة الثالثة : 4000 جنيه للفائز الثالث.

- الجائزة الرابعة :3500 جنيه للفائز الرابع.

- الجائزة الخامسة : 3000 جنيه للفائز الخامس.

- الجائزة السادسة : 2500 جنيه لفائز السادس.

- الجائزة السابعة : 2000 جنيه للفائز السابع.

- الجائزة الثامنة : 1500 جنيها للفائز الثامن.

- الجائزة التاسعة: 1000 جنيه للفائز التاسع.

- الجائزة العاشرة : 500 جنيها للفائز العاشر.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة اشتراك أكثر من طالب في العمل الفائز تقسم قيمة الجائزة بالتساوي فيما بينهم.