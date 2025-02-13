رئيس الوزراء: 180 شركة فى مصر تعمل بمجال التعهيد وتكنولوجيا المعلومات

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك 180 شركة فى مصر بمجال التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، وهى صناعة المستقبل.



وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مسئولي شركة "إينى" توقعوا اكتشافات جديدة خلال العاميين القادميين، مشيرًا إلى أن الحكومة تنتهى من اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية، تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام.



وأوضح أن الحكومة ستتبني 29 إجراء إصلاحيا للمنظومة الجمركية، لتطوير منظومة الجمارك، مشيرًا إلى أن الموقف المصري ثابت بالرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين، موضحا أن مصر استقبلت وعاجلت الآلاف من المصابين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن مصر تتابع على مدار الساعة مستجدات القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية إعلان مصر استضافة قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري ـ بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية ـ لبحث التطورات المُستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.