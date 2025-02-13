ختام فعاليات برنامج معالجة علوم البيانات بالمدارس الفنية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية،ختام فاعليات برنامج معالجة علوم البيانات ( Ai Brains ) والذى تم تنفيذة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع ادارة تنمية النشء ، بمدارس التعليم الفني بالمحافظة ( المدرسة الفنية الزراعية بمنيا القمح - المدرسة الفنية التجارية بالزقازيق ) ، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والذى تم تنفيذه خلال الفترة من 11 وحتى 13 فبراير 2025 .

هذا وقد تم تنفذ البرنامج لعدد مستهدف 100 طالب وطالبه من المدراس الفنية ، على مدار ثلاث ايام و والذى تضمن محاضرات فى الذكاء الاصطناعى وريادة الاعمال ، حيث نفذت التدريبات من خلال المحاضرات النظرية والتطبيق العملى من خلال المدربين اثناء فترة التدريبات وفقا للمنهج العلمى المعد للبرنامج.



وحضر تسليم شهادات المشاركة للطلاب الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة والدكتور احمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء، السيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب، امجد شرف وكيل التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم و ناهد عبد الغنى مدير المدرسة الفنية التجارية بالزقازيق ، أ.مصطفى عبد الحميد مدير المدرسةالفنية الزراعية بمنيا القمح.

ومن جانبه اكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة على ان تنفيذ البرنامج ياتى فى اطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو التحول الرقمى ونشر الثقافة وتنمية الوعى الثقافى لدى النشء ومواكب التطور التكنولوجى وإطلاق المهارات الإبداعية لدى النشء واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في التطوير والتنمية، وتعمل وزارة الشباب من خلال منهجية علمية في هذا الشأن ومن خلال متخصصين معتمدين من وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم كما ان البرنامج يشمل طلاب التعليم الفنى والعام والذي بدورة يؤهل تلك الفئة الى سوق العمل من خلال تدريبات فى ريادة الاعمال ومحو الاميه الرقمية كما ان التعاون مع وزارة التربية والتعليم ياتى فى اطار التشبيك ما بين مؤسسات الدولة للوصول الى اعلى معدلات الخدمة المقدمة للمواطنين بما تتطلبه المرحلة الحالية من تضافر جهود الدولة نحو تنمية مستدامة .

ويهدف البرنامج إلى تدريب الطلاب على المهارات المعرفيه والأساسية لمواكبه ثورة التكنولوجيا الحديثه وتاهلهم لسوق العمل، وتضمنت الفاعليات تنفيذ مجموعة من الورش والدورات التطبيقيه لطلاب مدارس التعليم الفني (التكنولوجيا التطبيقيه _ المتنوعه) في مختلف تخصصاتها والإعداد لسوق العمل / ريادة الأعمال .



وقدم المحتوى التدريبى للبرنامج المتخصصين فى ريادة الأعمال أ.السيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب ، د.هبه صابر مدربين المهارات الحياتية وريادة الاعمال بوزارة الشباب والرياضة، ومدربين الذكاء الاصطناعى محمد خليل ، ايمان محمد ، محمد عبد الله ، وبإشراف مديرى المدارس الفنية ناهد عبد الغنى مدير المدرسة التجارية بالزقازيق ، مصطفى عبد الحميد مدير المدرسة الزراعية بمنيا القمح.