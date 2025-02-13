حزب الجبهة الوطنية يعقد مؤتمر "لا للتهجير وفلسطين عربية وسيناء مصرية" بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد حزب الجبهة الوطنية ، مؤتمرا لدعم الرئيس السيسي فى موقفه تجاه القضية الفلسطينية بعنوان " لا للتهجير وفلسطين عربية وسيناء مصرية ".

وتجمع العشرات من أعضاء الحزب بقرية سنجها مركز كفر صقر محافظة الشرقية بحضور المحاسب محمد على يوسف عضو مجلس النواب السابق وأحد قيادات حزب الجبهة الوطنية .

وبدأ المؤتمر بالنشيد الوطني وتلاوة القرآن وحفظ المحاسب محمد على يوسف الحضور على الوقوف مع قرارات القائد الرئيس المصري ضد الفطرية الأمريكية والصهيونية لا فتا أن تعداد مصر فاق ال110 مليون مصر كلهم على قلب رجل واحد خلف القيادة الحكيمة جنود فى ساحة القتال وجميعهم لا يهابون الموت مصممين تلقين الصهاينة درسا لا ينسوه.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي قائد حكيم فقد سلح الجيش المصرى ليكون لنا ظهر يحمينا ويؤمن مصر والمصريين ويتصدى لكل من أراد بمصر سوء ويردع كل الغاشمين.



قيادات الحزب



حضور نسائى