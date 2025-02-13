تحصين 133 ألفا و282 رأس ماشية ضد الامراض الوبائية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، بتحصين 133 ألفا و282 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام خلال الأسبوع الثاني من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام.



ذلك فى إطار ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام للحفاظ على الثروة الحيوانية.

الدكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام والماعز والتى بدأت أعمالها في 26 يناير 2025 قامت المديرية عن طريق 180 لجنة خلال الإسبوع الثانى من الحملة بتحصين 133 ألفا و282 رأس ماشية ما بين تحصين 68 ألفا و268 جرعة تحصين للوقاية من مرض الجلد العقدى و65 ألفا و 19 جرعة تحصين للوقاية من مرض جدرى الأغنام.

وأشار مدير المديرية أن حملات المديرية و الإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى المحافظة، حيث تم ترقيم وتسجيل 2809 رؤوس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الجلد العقدى وجدرى الأغنام وتم عقد 860 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.