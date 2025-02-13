باحث: مشهد اصطفاف المعدات والمساعدات أمام معبر رفح يعبر عن انفراجة كبيرة

كتب سمير حسنى

قال محمد عثمان الباحث فى العلاقات الدولية إن اصطفاف المساعدات الإنسانية والإغاثية المصرية القطرية تأكيد على رؤية مصر وقطر في دعم القضية الفلسطينية فى إنفاذ المساعدات وفى إعادة الإعمار.

أضاف في تصريحات لقناة اكسترا نيوز، ان مشهد الاصطفاف يعبر عن انفراجة كبيرة بعد أن كان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بسبب التعنت والإصرار الاسرائيلي على إفساد، وأن هذا المسار تم التوافق عليه من جانب المقاومة الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

أشاد بالجهود المصرية القطرية المضنية في تثبيت وإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده التي تشتمل إدخال المساعدات.

تابع: يجب أن يعي الجميع ان تراجع حماس في مرحله معينه عن تسليم المحتجزين في الموعد المحدد الذى كان يوم السبت القادم كان بسبب تلكؤ إسرائيل فى إدخال المساعدات بالكميات المتفق عليها.