انعقاد أول اجتماع للجنة إعمار غزة بنقابة المهندسين اليوم

كتبت آية دعبس

قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء، عضو لجنة نقابة المهندسين لـ إعمار قطاع غزة، إن اللجنة ستعقد ظهر اليوم، الخميس، أول اجتماع لها برئاسة اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، موضحا أن الاجتماع سيكون تمهيدى لأعمال اللجنة، لطرح رؤى كافة الأعضاء.

وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،: أن مميزات تشكيل اللجنة أنه شمل كافة التخصصات من قامات هندسية كل في تخصصه، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية كاملة وشاملة لإعادة إعمار استراتيجية، خاصة أن إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج إلى تأسيس المدينة من جديد، لتشمل: البنية تحتية، الكهرباء، الطرق، مياه الشرب، الغاز.

وأوضح عضو لجنة نقابة المهندسين لإعمار قطاع غزة، أنه من المتوقع أن تتطرق اللجنة خلال اجتماعها اليوم، لإمكانية توفير كافة مستلزمات إعادة الإعمار من نطاق الدول القريبة لغزة، مثل مصر والأردن، لافتا إلى أن ذلك سيفتح مجالات عمل كبيرة للشركات المصرية.

وكانت قد أصدرت النقابة العامة للمهندسين، قرارا، بتشكيل لجنة استشارية متخصصة من الخبراء لإعمار قطاع غزة، ويأتي ذلك في إطار الدور الوطني والقومي للنقابة، ونص القرار على تشكيل اللجنة، برئاسة اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، وعضوية كل من الدكتور طارق وفيق، والدكتور أحمد درويش، والدكتور شريف أبوالمجد، والدكتو جابر الدسوقي، والدكتور ناصر درويش، والدكتور مصطفى أبو زيد، والدكتور خالد الذهبي، والدكتور كمال شاروبيم.