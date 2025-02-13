الرئيس الفلسطينى يوجه الشكر لنظيره الصينى لموقف بكين الرافض للتهجير

رام الله (أ ش أ)

وجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الشكر لرئيس جمهورية الصين الشعبية، شى جين بينج، على موقف بلاده الرافض لأى تهجير أو عقاب جماعى للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وكذلك دعوة الصين للمجتمع الدولى لتكثيف جهوده لوقف التصعيد وحماية الشعب الفلسطينى، والعمل على تحقيق حل سلمى وعادل لقضية الفلسطينية، وهو ما يتوافق مع القانون الدولي، وكذلك مع الموقف الفلسطيني.

وقال محمود عباس في رسالة شكر وتقدير للرئيس الصيني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الخميس، إننا على ثقة تامة بدعم فخامتكم للمساعي الفلسطينية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي الحالي على مدن ومخيمات الضفة الغربية، وتسريع إعادة إعمار غزة، وإعادة ربطها بالضفة الغربية، والذهاب لتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة المستقلة، المتكاملة جغرافياً، والقدس الشرقية عاصمتها، لنحيا مع شعوب المنطقة كافة، بأمنٍ وسلامٍ واستقرار.

وأعرب عن تمنياته للرئيس الصيني بالصحة والسعادة، وللحكومة الصينية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.

