افتتاح مبنى علاج الحروق بمستشفى سوهاج العام على مساحة 100 متر.. صور

سوهاج - عمرو خلف

افتتحت قيادات الأمانة المركزية لحزب "مستقبل وطن"، اليوم الخميس مبنى طبي متكامل لعلاج الحروق بمستشفى سوهاج العام، ليكون الأول من نوعه على مستوى الصعيد، والخامس على مستوى الجمهورية.

بدأت أولى محطات الزيارة بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، والنائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عبد الهادي القصبي، والنائب حسام الخولي، والنائب علاء عابد، ونواب آخرون من قيادات الأمانة المركزية للحزب، والدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وكان في استقبالهم اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بسوهاج، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

ويضم المبنى، الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وغرفتي عناية مركزة تضم 15 سريرًا، وغرفتى إفاقة، وغرفة أشعة، وثلاث غرف للأطباء والتمريض، وصيدلية، إلى جانب ملحقات أخرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة، كما افتتح الحزب مسجد المستشفى، الذي تم تجديده وفرشه بالكامل على مساحة 100 متر مربع.

وأشاد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، بجهود أمانة الحزب فى سوهاج، وعملها الرائع بتطوير وتجهيز مبنى كامل للحروق ضمن أنشطة الحزب الخدمية والمجتمعية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات التي ينظمها الحزب بمختلف المحافظات، والتي شملت حتى الآن جنوب سيناء، والمنوفية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، والفيوم، والغربية، ودمياط، والشرقية، وأسيوط، وذلك في إطار تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود المجتمعية والتنموية.



















