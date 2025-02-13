افتتاح الفرع الخامس من سوق اليوم الواحد بالإسماعيلية

كتب مدحت وهبة

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير أسواق بأسعار مخفضة، افتتح اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، النسخة الخامسة من “سوق اليوم الواحد” بمنطقة أبوعطوة التابعة لقرية نفيشة، بمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك ضمن جهود الدولة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أشاد بالدور الأساسي والبارز للشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم الأسواق والمعارض والمبادرات بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ضروري للتوسع في إنشاء المزيد من أسواق اليوم الواحد والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، ما يسهم في تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، ويدعم جهود الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وقالت شيماء عمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن أسواق اليوم الواحد تهدف إلى الحد من الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يسهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، لافتة إلى أن السوق تم تنظيمه بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحت إشراف مديرية التموين، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بهدف تمكين المنتجين من بيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين.

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى أن هذه المبادرة تسهم في تغيير ثقافة المستهلك وتعزيز الرواج بالأسواق، ما يؤدي إلى انضباط الأسعار في الأسواق التقليدية نتيجة انخفاض الأسعار في أسواق اليوم الواحد، وأضافت أن مثل هذه المبادرات تساعد في تعزيز الرقابة على الأسواق وتوفير السلع بكميات كافية، ما يدعم استقرار السوق المحلي.

وأكدت شيماء عمر علي أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق تجربة “سوق اليوم الواحد” لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، بعد نجاحها في عدد من المناطق، مشيرة إلى أن هذه الأسواق جزء من خطة شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.

وبجانب توفير السلع بأسعار مناسبة، تم تخصيص ركن صحي داخل القوافل المرافقة لسوق اليوم الواحد، يتيح للمواطنين إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، ما يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين على كافة المستويات.

ويذكر أن “أسواق اليوم الواحد” تمثل نموذجًا ناجحًا يعكس اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، ويعزز ثقتهم في الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للجميع.