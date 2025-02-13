ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 48.239 شهيدا و111.676 مصابا

غزة (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 48.239، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر 2023، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 111.676 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم، مشيرة إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 17 شهيدا (منهم 14 انتُشلت جثامينهم، و3 شهداء جدد)، وإصابتان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي سياق الأعمال الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي استشهد اليوم الخميس، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس، وتم احتجاز جثمانه، وهو من سكان بلدة "بيتا" جنوب نابلس، الذي كان أصيب صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال، قرب معسكر الاحتلال في حوارة.

وباستشهاد هذا الشاب يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 73 مواطنا، بينهم 38 في جنين، و15 في طوباس، و7 في نابلس، و8 في طولكرم، و3 في الخليل، وشهيدان في بيت لحم، وشهيد في القدس، منهم 10 شهداء أطفال، و3 سيدات، وشهيدان من المسنين.

كما أصيب مواطنان، اليوم، بعد تعرضهما للضرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

وبدورها.. ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابتين لمواطنين تعرضا للضرب على حاجز الجلمة العسكري وجرى نقلهما للمستشفى.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ24 على التوالي، مخلفاً حتى الآن 25 شهيدا وعشرات الإصابات والاعتقالات، ودمارا غير مسبوق في ممتلكات المواطنين والبنية التحتية.

كما أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتُقل شقيقه، اليوم، خلال اقتحام رام الله التحتا، كما داهمت قوات الاحتلال محلا تجاريا، وأطلقت الرصاص الحي وأصابت شابا بالرصاص الحي ولم تعرف طبيعة إصابته بعد، فيما اعتقلت شقيقه في جامعة بيرزيت.