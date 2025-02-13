اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بكوم أمبو لخلافات الجيرة

الخميس، 13 فبراير 2025 04:05 م
إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بكوم أمبو لخلافات الجيرة إسعاف أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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وقعت اشتباكات بين عائلتين لخلافات الجيرة بمنطقة الرمد الشرقى بمدينة كوم أمبو بأسوان، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

 

وكان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بإندلاع إشتباكات بين عائلتين شهدتها منطقة الرمد الشرقى بمدينة كوم أمبو، وأن الاشتباكات أسفرت عن وقوع مصابين.

 

على الفور وجه مدير الأمن إلى انتقال القيادات الأمنية بمركز شرطة كوم أمبو، إلى موقع الاشتباكات لفرض الهدوء والقبض على مثيرى الأحداث، وتم فرض كردون أمنى ، كما تم نقل 8 مصابين بين الطرفين خلال الواقعة، إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.







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