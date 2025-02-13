إزالة 12 حالة تعد بمركزى منفلوط وأبنوب ضمن المرحلة الأولة من الموجة 25

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على إاستمرار الجهود للتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 للإزالات التي بدأت في 8 فبراير الجاري وتستمر حتى 28 فبراير 2025 لاسترداد أراضى أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية مشدداً على التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجة وفق الجداول الزمنية المحددة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نجحت في إزالة 12 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي منفلوط وأبنوب على مساحة 3275 متر مربع حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة محمود نجار رئيس المركز حملة للإزالات وتمكنت من إزالة 6 حالات منهم 4 حالات تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك للاهالي وحالة تعدي بالمبانى على أرض أملاك دولة تابعة للتعمير وحالة تعدي بالمباني على أملاك هيئة الإصلاح الزراعي بإجمالي مساحة 1525 متر مربع .

و نجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة سوزان محمد راضي من إزالة 6 حالات تعدي منهم 3 حالات تعدي على أملاك هيئة الإصلاح الزراعى و3 حالات تعدي على أراضي زراعية ملك للأهالي بإجمالي مساحة 1750 متر مربع مشيراً إلى أن تلك الحملات تمت في وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية ومسئولي الازالات وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالمركزين.

وأكد أبوالنصر ،على ضرورة المتابعة المستمرة للأراضي المستردة لضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى، مشدداً على سرعة إزالة أي تعديات جديدة فور وقوعها والقضاء عليها في المهد، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على حقوق الدولة والشعب.

الجدير بالذكر أن الموجة الــ 25 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى فى الفترة من 8 إلى 28 فبراير الجاري، والمرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس المقبل، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

