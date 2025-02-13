أمسية ثقافية حول "السعادة" للدكتور أوسم وصفى بمكتبة الإسكندرية.. الأربعاء

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قسم التسويق والفعاليات بقطاع المكتبات اللقاء السنوي الرابع مع الدكتور أوسم وصفي استشاري الطب النفسي، حيث سيقدم فعالية بعنوان "أمسية ثقافية حول السعادة"، وذلك الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء 19 فبراير، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

الدكتور أوسم وصفي هو مؤسس مؤسسة "الحياة للمساندة والتعافي"، ويعمل في مجالات العلاج النفسي والإرشاد وإعادة التأهيل منذ أكثر من 30 عامًا، وهو أيضًا كاتب له أكثر من 35 عنوان في الصحة النفسية والنُضج الوجداني والعلاقات البشرية من ضمنهم: صحة العلاقات، مهارات الحياة، ما هو الحب؟، وغيرهم من الكتب التي ساعدت الكثيرين في العيش بشكل أفضل وأسعد وأكثر إنتاجًا ونجاحًا، بالإضافة إلى أنه يقوم بإلقاء المحاضرات في عددٍ من البلدان العربيَّة.

سيتناول الدكتور وصفي خلال الأمسية عدة محاور منها ما هي الحياة السعيدة؟، وما هي الحياة الجيدة؟، وماهي الحياة ذات المعنى؟، ومن يستطيع الحفاظ على المشاعر الإيجابية في ظل الضغوطات الحياتية؟، بالإضافة إلى أنه سيسلط الضوء على سُبل الخروج سريعًا من دائرة المشاعر السلبية.

تأتي الأمسية من منطلق حرص مكتبة الإسكندرية على دعم النضج النفسي للشباب ومساعدتهم على تبني عادات نفسية أفضل مع بدء العام الجديد، فالنضج النفسي ضروري جدًا لتطوير الذات ولن يتم ذلك إلا عن طريق التوعية النفسية السليمة.

وهنا يجيء دور المكتبة التنويرى فى تسليط الضوء على أهم المشاكل النفسية والمجتمعية التى يمكن العمل على تحسينها؛ من خلال زيادة الوعي والمحاضرات المختلفة.