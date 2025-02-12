وكيل التموين بالإسكندرية يجرى جولات تفقدية لمتابعة معارض "أهلا رمضان"

الإسكندرية - جاكلين منير

أجرى المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، جولات تفقدية لمعارض أهلا رمضان بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية و المجمعات الاستهلاكية المقام بها معارض "أهلا رمضان" وذلك برفقة جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وناصر رفاعى مدير إدارة التعاون الاستهلاكى،

وذلك تنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تفقد العديد من المعارض المقامة بمقرات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة للشركات، والتى يبلغ عدد المعارض بها 17 معرضا لعرض السلع الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل من السكر والأرز والتمور والزبيب وجوز الهند والقراصيا والمشمشية والزيوت والسمن والمنظفات.

وتعرض هذه المعارض هذه السلع بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسب من 20 إلى 30% وذلك للعاملين بالشركات التابع لها هذه الجمعيات بالإضافة إلى كافة للمواطنين.

كما تقوم هذه الجمعيات التعاونية بإضافة ميزة نسبية أخرى وقيمة مضافة بالبيع للموظفين العاملين بالشركات التابعة لها بنظام التقسيط.

وقام وكيل الوزارة بتفقد معارض" اهلا رمضان "بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية و التى يبلغ عدد المعارض بها 14 معرض موزعين جغرافيا بجميع احياء المحافظة و التى تعرض جميع السلع الغذائية و كذلك السلع المرتبطة بالشهر الكريم

وفى ختام الجولات أشاد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية بكميات السلع المعروضة و نسب التخفيضات و جودة المنتجات و إقبال المواطنين على الشراء.