اليوم السابع
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وظائف للأطباء بالخارج براتب 4 آلاف دولار شهريا.. تعرف على الأوراق المطلوبة

الأربعاء، 12 فبراير 2025 04:00 ص
وظائف للأطباء بالخارج براتب 4 آلاف دولار شهريا.. تعرف على الأوراق المطلوبة وزارة العمل -أرشيفية
كتبت آية دعبس

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تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات التقديم على فرص عمل لـ5 أطباء تخصص جلدية وتجميل، فى إحدى الدول العربية، برواتب تتراوح ما بين 3500 إلى 4000 دولار شهريا، ومن المقرر أن تستمر فى فتح باب التقديم حتى يوم 17 فبراير الجارى.

 

وأوضحت وزارة العمل، أن شروط التقديم لتلك الوظائف هى:

- السن لا يقل عن 35 عاما للجنسين.

- اجتياز جميع الاختبارات.

- وجود خبرة لا تقل عن 6 سنوات فى التخصص.

- اعتماد جميع الشهادات العلمية.

 

* الأوراق المطلوبة للتقديم:

- سيرة ذاتية.

- شهادات علمية وخبرات.

- صورة من جواز سفر جارى.

 

ويتم تقديم الأوراق حتى يوم 17 فبراير 2025، على البريد الالكتروني التالي :  labour@labour.gov.eg.

 

مميزات توفرها جهة العمل:

- المرتبات الشهرية تتراوح ما بين 3500 إلى 4000 دولار.

- توفير سكن.

- تذكرة طيران سنوية.







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وزارة العمل

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