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وزير الخارجية والهجرة يشارك فى الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى

الأربعاء، 12 فبراير 2025 10:49 ص
وزير الخارجية والهجرة يشارك فى الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى وزير الخارجية بدر عبد العاطى
كتب أحمد جمعة

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ترأس بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وفد مصر المشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء، والتي تُعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك في إطار التحضير للقمة الإفريقية المقبلة التي تعقد يومي 15 و16 فبراير.

شارك في الجلسة الافتتاحية موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومحمد سالم ولد مرزوق رئيس المجلس التنفيذي ووزير خارجية موريتانيا، إلى جانب وزراء خارجية الدول الأعضاء وعدد من كبار مسئولي الاتحاد الافريقي وأعضاء السكرتارية.

 







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