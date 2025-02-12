وزير الخارجية الأردني: حل القضية الفلسطينية هو تثبيت شعبها على أرضه

كتب أحمد عبد الرحمن

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنّ حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين بتثبيت الشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه وترابه الوطني.

وأضاف الصفدي، في لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحل الوحيد الذي يضمن الأمن والسلام والاستقرار للجميع في المنطقة هو الحل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين الذي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

وتابع وزير الخارجية الأردني: "الحوار أساسي، ونحن تتعامل بالمنطق، ومواقفنا قوية ومستندة إلى ثوابت واضحة ومنطق واضح، وما نقدمه في الأردن ومصر وكل الدول العربية نعتقد أنه قادر على تحقيق السلام وما يريده الرئيس الأمريكي لتحقيق السلام في المنطقة أيضا".

وأوضح: «ما بيننا في البيت العربي هو تنسيق وتشاور وليس حوار، فنحن متفقون على المبادئ والاهداف والمنطلقات، وهذا ما نعمل عليه وما عملنا عليه دائما»، مشددًا، على أن القمة المقبلة ستكون منبرا لإعادة التأكيد على موقف عربي موحد وتقديم الحلول والمقترحات.