اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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نائب محافظ سوهاج: مبادرة "بإيدينا نجمل شوارعنا" فرصة للشباب للمساهمة فى تغيير مجتمعهم.. فيديو

الأربعاء، 12 فبراير 2025 12:30 ص
نائب محافظ سوهاج: مبادرة "بإيدينا نجمل شوارعنا" فرصة للشباب للمساهمة فى تغيير مجتمعهم.. فيديو الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج

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واصلت المبادرة الشبابية "بإيدينا نجمل شوارعنا" تنفيذ برامجها خلال مرحلتها الأولى في ثلاث مدن بمحافظة سوهاج، حيث شملت أعمال المبادرة تنظيف الشوارع، وزراعة الأشجار، ورسم الجداريات الفنية التي تعكس صورة حضارية وجمالية، مما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

وأكد الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج، على أهمية المبادرة في الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.


وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي بين الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في تحسين المظهر الحضاري للمحافظة، وغرس روح المسؤولية تجاه المجتمع والبيئة، مشيرا إلى أن المبادرة تعد فرصة للشباب للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعهم، داعيًا جميع شباب سوهاج إلى المشاركة في هذه المبادرة الرائدة.


ولفت إلى أن المحافظة تعمل على التوسع في تطبيق المبادرة خلال المرحلة القادمة لتشمل جميع مراكز المحافظة، بما يسهم في خلق بيئة صحية وآمنة لسكان سوهاج، مبيناً أن المبادرة تأتي كجزء من الجهود المجتمعية لتعزيز المشاركة الشبابية في القضايا البيئية والحضارية، وإبراز دور الشباب في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.







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