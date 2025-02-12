نائب محافظ الأقصر يشهد حفل تكريم العاملين المتميزين بقطاع الكهرباء

الأقصر – أحمد مرعى

نظم قطاع كهرباء الأقصر احتفالية للعاملين المتميزين لتكريم أفضل محصل وأفضل فني بقطاع كهرباء الأقصر، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وعضو مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وخلال كلمته وجه محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، الشكر والتقدير للدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، لحرصه على تلبية الدعوة وحضور التكريم.

وأضاف محمد إبراهيم، أن حضور نائب المحافظ، حفل التكريم منح إنطباع لدى جموع العاملين بأن القيادات التنفيذية تحرص علي مشاركتهم في المناسبات السعيدة، وترسيخ مبدأ تقدير القيادات التنفيذية لدور العاملين بالكهرباء، كما أكد على أن هذا التكريم يأتي في إطار جهود اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لدعم الزملاء العاملين بكافة مواقع العمل وتحفيزهم تقديراً لجهودهم المخلصة، وتأدية عملهم بأمانة مما يسهم في تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الشركة.

وفي كلمته وجه الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر، الشكر والتقدير للعاملين بقطاع الكهرباء، مؤكدا على تقدير القيادات التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسهم المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لدور العاملين بالكهرباء، حيث شهدت الاحتفالية أجواء عالية من الدعم والاشادة بجهود العاملين احتفاء بما حققوه من نجاح وتميز، وتم منحهم شهادات التكريم ومبالغ مالية تشجيعاً لهم وتقديراً لجهودهم.

وجاء ذلك بحضور بارز لنخبة من القيادات الإدارية والتنفيذية وفى مقدمتهم المهندس يسري على رئيس قطاع كهرباء قنا، والمهندس ناجح رمضان رئيس قطاع كهرباء الأقصر، والمحاسب وائل أبو سحلي رئيس قطاع الشئون التجارية جنوب، ولفيف من مديري العموم والإدارات المختلفة والعاملين بقطاعي الأقصر وقنا.