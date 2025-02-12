نائب رئيس جامعة الزقازيق تشهد ختام فعاليات الأسبوع البيئى بكلية العلوم

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهدت الدكتورة جيهان يسرى االيوم الأربعاء، احتفالية كلية العلوم جامعة الزقازيق بختام فعاليات الأسبوع البيئى الذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالاشتراك مع الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية، وذلك بمقر كلية العلوم بجامعة الزقازيق، بحضور مجدى الحصرى رئيس جهاز شئون البيئة بالفرع الإقليمى محافظتى الشرقية والإسماعيلية، والدكتور أيمن جودة وكيل كلية العلوم لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور حمادة شفيع، مدير إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى وكلاء وزارات الشباب والرياضة، البيئة، الطب البيطرى التربية والتعليم وشركاء العمل البيئى بمحافظة الشرقية.

بدأ الحفل بزراعة بعض الأشجار بمحيط كلية العلوم، ثم استكمل بقاعة المناقشات بالكلية حيث عزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وخلال كلمتها أشارت الدكتورة جيهان يسرى إلى أن فكرة الأسبوع البيئى وتحضير الفعاليات احتفالا باليوم الوطنى بالبيئة يأتى بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، متمنية زيادة التعاون مع الجامعة، مؤكدة أن يوم البيئة الوطنى يعد مناسبة وطنية تهدف إلى رفع الوعى بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبنى سلوكيات إيجابية تجاه البيئة، وحماية الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما أضافت أنه سوف يتم ترتيب لقاء مع وكلاء الوزارات لبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة.

كما أكد الحصرى، أن التحول الأخضر العادل لن يتحقق دون مشاركة مجتمعية وحوار مجتمعى مع مختلف فئات المجتمع من جهات حكومية ومجتمع مدنى وشباب وأكاديميين ونقابات، لضمان مشاركة مجتمعية فعالة وحقيقية فى ملف البيئة الذى يتطلب تضافر مختلف الجهود الوطنية لتحقيق تحول أخضر والحفاظ على ثروات وكنوز مصر الطبيعية من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

وفى السياق ذاته، شدد الدكتور أيمن جودة على أهمية زراعة الأشجار فى المناطق الصناعية، لما لها من دور فى الحد من العواصف الرملية وتحسين جودة الحياة، مما يسهم فى تقليل استهلاك الطاقة والحد من الفيضانات، كما أشاد بمجهودات جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية.

وألقى الدكتور محمد عبد الوهاب عطوة أستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الزقازيق محاضرة تحت عنوان " حلول مبتكرة للمشاكل البيئة لدعم التنمية المستدامة " بهدف رفع الوعى البيئى بقضايا البيئة وتوجيه الطلاب والمسئولين للاهتمام بقضايا البيئة كالتنوع البيولوجى، والتغيرات المناخية وتلوث البيئة، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر.

وفى ختام الاحتفالية، قامت جيهان يسرى بتكريم وكلاء الوزارات المعنية وشركاء العمل البيئى بمحافظة الشرقية كما قام مجدى الحصرى بتقديم درع الجهاز لها.