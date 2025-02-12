نائب رئيس اتحاد العمال: نرفض ابتزاز "ترامب" ومتمسكون برفض تهجير الفلسطينيين

كتبت آية دعبس

وصف هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية، نائب رئيس اتحاد العمال، تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الصادرة منه بشأن تهديده بقطع المساعدات عن مصر حال رفضها مقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة بالتخبط والضعف المْخزى وعدم الحيلة.

وطالب نائب رئيس اتحاد العمال، الإدارة الأمريكية بقراءة التاريخ الذى يسجل بأحرف من نور مواقف مصر الراسخة فى الدفاع عن أمنها القومى المصرى والعربى، وأنها لن تركع أبدا لأية ابتزازات أو مساومات سياسية أو أخرى، وقال إن الشعب وفى القلب منه العمال يصطفون فى خندق واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات فى الدفاع عن القضية الفلسطينية، وعدم تهجير الفلسطنيين والحفاظ على سيادة الأراضى المصرية.

وأكد أن مصر دولة عظمى تمتلك كافة المقومات البشرية والاقتصادية والعسكرية ولا تنظر إلى كوب " الماء الفارغ" بل ستظل ثابتة على موقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وعدم تهجير الفلسطنيين من أراضيهم ولن تفرط فى الحق، وستتصدى بكل ما أوتيت من قوة فى ردع كل من تسول له نفسه مجرد التفكير فى الاقتراب من أرض "أم الدنيا ".