ميناء نويبع يسجل مغادرة 1540 سوريًا منذ بداية العام في إطار تسهيل عودتهم

جنوب سيناء _ فايزة مرسال



يستمر ميناء نويبع البحري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في تنظيم رحلات مغادرة الأشقاء السوريين، في إطار الجهود المتواصلة لتسهيل عودتهم بأمان. وقد بلغ إجمالي المغادرين عبر الميناء منذ بداية العام 1540 فردًا.

ووفقًا للإحصاءات، غادر خلال شهر يناير 1048 فردًا، بينما شهد شهر فبراير حتى الآن مغادرة 492 فردًا، توزعوا على الأسبوع الأول والثاني، حيث غادر 270 فردًا في الأسبوع الأول، و129 فردًا يوم الأحد، و93 فردًا يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني.

وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الهيئة تواصل تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان سلاسة الإجراءات وتسريعها، مع الالتزام بتوفير بيئة آمنة ومريحة للمغادرين. كما شدد على أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة المصرية على دعم الأشقاء السوريين، وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان عودة منظمة وآمنة.

وفي هذا السياق، تواصل هيئة موانئ البحر الأحمر تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة، بما يعزز كفاءة الموانئ المصرية ودورها المحوري في دعم حركة النقل البحري والجهود الإنسانية في المنطقة



