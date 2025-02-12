مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12-2-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 12-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 م
موعد صلاة العصر 17: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:41 م
موعد صلاة العشاء 6:59 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 12:14 م
موعد صلاة العصر 3:20 م
موعد صلاة المغرب 5:44 م
موعد صلاة العشاء 7:03 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:12 م
موعد صلاة المغرب 5:36 م
موعد صلاة العشاء 6:54 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:57 ص
وقت صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 3:07 م
وقت صلاة المغرب 5:32 م
وقت صلاة العشاء 6:48 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:02 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 16: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:42 م
موعد صلاة العشاء 6:55 م