مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12-2-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 12-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة



وقت صلاة الفجر 5:10 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 م

موعد صلاة العصر 17: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:41 م

موعد صلاة العشاء 6:59 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 12:14 م

موعد صلاة العصر 3:20 م

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 7:03 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:12 م

موعد صلاة المغرب 5:36 م

موعد صلاة العشاء 6:54 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ



وقت صلاة الفجر 4:57 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:07 م

وقت صلاة المغرب 5:32 م

وقت صلاة العشاء 6:48 م

مواقيت الصلاة فى أسوان



وقت صلاة الفجر 5:02 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 16: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 6:55 م