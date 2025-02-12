محافظ مطروح يلبى مطالب المواطنين خلال اللقاء الدورى

مطروح - حسن مشالى

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، اللقاء الدورى لخدمة المواطنين، والاستماع وبحث طلباتهم، بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ورؤساء ومديري القطاعات والإدارات التنفيذية المعنية، في إطار التواصل المستمر لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين، مع الحرص على الخصوصية والاستماع لكل مواطن على حدا، خاصة الحالات الانسانية.

وأكد المحافظ على مسئولي القطاعات المختلفة، على أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات أولاً بأول، لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين والتواصل معهم وتوعيتهم بكافة المستجدات الخدمية المقدمة لهم.

واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، جهود المركز والاستجابة لطلبات المواطنين خلال الفترة من 14 نوفمبر الماضى وحتى تاريخه، بإجمالي تكلفة بلغت 536 ألف جنيه، من بينها تحويل عدد من الحالات المرضية، من غير القادرين، لتلقي العلاج في المستشفيات خارج المحافظة، وتقديم مساعدات مالية وغيرها من الإعانات والمساعدات العينية للأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، إلى أن نسبة الإستجابة لشكاوى المواطنين والرد عليها بلغت 98% حيث تم الرد على 11 ألأف و 512 شكوى من إجمالي 11 ألف و 637 طلب.

ووجه محافظ مطروح، خلال اللقاء، بالاسراع في أعمال الوصلات المنزلية بشارع أم رضا بمنطقة الكيلو 4 وإعادة الشيء لأصله، على أن تبدأ الأعمال الأحد المقبل وفق الأولوية بما لا يؤثر على الحركة في الشارع.

كما وجه بدراسة ضخ المياه لساعات إضافية بمنطقة السوانى مرتفع، لحين وضع حل جذري لتيسير ضخ المياه بالمنطقة المرتفعة.

كما وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة مشتركة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومركز مدينة الضبعة لمعاينة تجمع كريمش لمد خط مياه الشرب، والخطة الزمنية للانتهاء ووصول المياه للمواطنين، والدفع بلجنة لمعاينة الموقع المقترح لإقامة غراب مياه بمنطقة زاوية العوامة، واختيار أنسبها وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية.

كما وجه محافظ مطروح، بتمهيد طريق عزبة شندى بالكيلو 7 ومعاينة إمكانية ربط خط المياه بالمنطقة، لاستقرار وصول المياه للمواطنين، بما لا يؤثر في الضخ على المناطق الأخرى.

ودراسة دعم المنطقة بمحول كهربي، بشارع علم الروم بجوار موزع الكهرباء العمومى، بالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة، بالإضافة إلى قيام لجنة مشتركة من مدينة مرسي مطروح وشركة الكهرباء، لمتابعة أعمال الصيانة بالأعمدة الهوائية والأسلاك والعوازل بمنطقة محدود الدخل، ضمانا لتحقيق استقرار التيار الكهربي بالمناطق .

كما وافق محافظ مطروح، على نقل أحد المدرسين بمدينة الحمام إلى محافظة المنوفية، حال توفير البديل لوجود عجز حاليا فى التخصص.

وتوجه بالشكر والتقدير لجهود المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمتابعة لشكاوى المواطنين والرد عليها وتحقيق نسب انجاز متميزة.