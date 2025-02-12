محافظ المنيا يتفقد إنشاءات وحدة طب الأسرة بالمعصرة ويستجيب لطلب مسنه

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد طفرة نوعية في القطاع الصحي، تزامناً مع انضمامها إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متطورة تواكب أحدث المعايير، حيث أشار إلى ان الفترة الحالية تشهد دخول عدد من الوحدات الصحية ووحدات طب الاسرة الى القطاع الصحي تمهيدا لوضع المحافظة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لافتا أن الدولة تضع المواطنين نصب أعينها لتقديم خدمة طبية متميزة .

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لوحدة طب الأسرة بقرية المعصرة بمركز ملوي، بتنفيذ الجهاز المركزي للتعمير منطقه تعمير المنيا، وضمن مشروعات مبادرة “حياة كريمة” بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية في المناطق الريفية، أكد اللواء كدواني أن المنظومة الصحية في طل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت اهتماماً كبيراً من خلال التطوير الشامل للمنظومة، بداية من الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف وجميع المستشفيات المركزية والعامة على مستوى المحافظة.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن وحدة طب الأسرة بمعصرة ملوى، حيث أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الوحدة الصحية مقامة علي ١٤٠٠م٢ ومساحه المبنى حوالى ٧٠٠م، ويتكون المبنى من ٣ أدوار، حيث يضم الدور الاول استقبال و انتظار و صيدليه و عيادات خارجيه، ويتكون الدور الثاني من انتظار و معامل و عيادات تنظيم أسرة و أسنان، والدور الثالث فيه سكن للأطباء والتمريض و مكاتب ادارية، وجارٍ توريد المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لتشغيل الوحدة بكامل طاقتها، مشيراً إلى أن الوحدة ستساهم بشكل كبير في توفير الرعاية الصحية لأكثر من 10 آلاف من سكان المعصرة و المناطق المجاورة وتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المشروع مزود بجميع وسائل المساعدة التي تسهل علي المواطن تلقيهم الخدمات التى تقدمها الوحدة ، منها نظام قاطع التذاكر و النداء الصوتي و جميع العيادات مزودة باستدعاء رقمي يظهر علي الشاشة للمواطن في الانتظار، كما تم توفير جميع وسائل الراحة اللي تسهل الحركة لذوي الاحتياجات الخاصة ودورات مياه خاصه و مصعد، كما ان الوحدة تشمل جميع الخدمات الطبية المخصصة للوحدات الصحية من عيادات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة، وأحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوى، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة تعمير المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، و مسئولى التفتيش المالي والإداري بالمحافظة .وخلال جولته التفقدية استجاب المحافظ لطلب مسنه، انها لم تحصل على ايجار لمحل قديم منذ45 سنه، فطلب المحافظ من المستاجرين دفع 1000 شهريا لها، كما طلب رئيس الوحدة المحلية بدفع مبلغ الفين جنيه مساعدة فورية للمسنه.